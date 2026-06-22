Alexandre Pato e Rebeca Abravanel - Reprodução do Instagram

Alexandre Pato e Rebeca AbravanelReprodução do Instagram

Publicado 22/06/2026 13:47

Rio - Rebeca Abravanel publicou uma série de fotos no Instagram, neste domingo (21), e recebeu elogios do marido, o ex-jogador de futebol Alexandre Pato, que atualmente trabalha como comentarista esportivo. Nas imagens, ela aparece fazendo caras e bocas. "Gata, natural na segunda, sem filtro", elogiou ele.

Em entrevista recente ao "Programa do João", no SBT, Pato contou que conheceu Rebeca na Suécia, em 2012. "Eu estava na Seleção naquele momento. Ela lembrou de mim, a gente chegou no hotel, todo mundo desceu e ela pediu para tirar uma foto só comigo".

Depois disso, os dois se reencontraram em 2018, quando iniciaram um relacionamento. Um ano depois, eles, que costumam manter a vida pessoal longe dos holofotes, oficializaram a união. Pato e Rebeca são papais de Benjamin, de 2 anos.