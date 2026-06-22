Rio - Scheila Carvalho homenageou a filha, Giulia, que completou 16 anos neste domingo (21), por meio de uma publicação feita no Instagram. A ex-dançarina do É o Tchan mostrou registros da comemoração em família, durante um passeio de barco, e se derreteu pela adolescente, que é fruto da sua união com o cantor Tony Salles.
"Feliz aniversário, meu amor! Que seus 16 anos sejam tão lindos quanto o brilho que existe dentro de você. Que Deus proteja seus passos, ilumine suas decisões e encha seus dias de amor, saúde, paz e felicidade. Que você nunca se esqueça do quanto é amada, especial e preciosa! Nosso amor é infinito", escreveu.