Mel Maia e irmã recebem diamantes produzidos a partir das cinzas da mãe - Reprodução Instagram

Mel Maia e irmã recebem diamantes produzidos a partir das cinzas da mãeReprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 18:16

Rio - A atriz Mel Maia e sua irmã, a dentista Yasmin Maia, receberam nesta terça-feira (23) duas joias confeccionadas a partir das cinzas da mãe, a empresária Débora Maia, que morreu em novembro de 2025, no Rio de Janeiro.

As peças foram produzidas em formato de diamante e entregues às irmãs como uma forma simbólica de manter viva a conexão com a mãe. Cada uma recebeu uma pedra criada a partir do carbono extraído das cinzas da empresária.

O processo foi realizado pelo Cemitério da Penitência em parceria com a empresa The Diamond. Utilizando nanotecnologia, o carbono presente nas cinzas passa por um procedimento que reproduz as condições naturais de formação dos diamantes, dando origem às pedras preciosas.

Débora Maia foi encontrada morta em seu apartamento, no Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 2025. Ela tinha 53 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Na época, a equipe de Mel Maia publicou uma nota nas redes sociais pedindo respeito ao momento vivido pela família e solicitando privacidade durante o período de luto.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", informou o comunicado.