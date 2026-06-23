Andressa Urach anuncia fim do casamento com Flávio Giglioli - Reprodução Instagram

Andressa Urach anuncia fim do casamento com Flávio GiglioliReprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 22:06 | Atualizado 23/06/2026 22:19

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para comunicar o término do casamento com Flávio Giglioli. A modelo e influenciadora revelou que o relacionamento chegou ao fim após uma série de idas e vindas e afirmou acreditar que a separação será definitiva.

Sem entrar em muitos detalhes, Andressa explicou que preferiu se manifestar apenas para informar os seguidores sobre a decisão do casal."Não vou falar muito sobre isso porque não quero que se prolongue, mas acredito que desta vez chegou ao fim meu relacionamento com o Flávio, entre idas e vindas", declarou.

Segundo a influenciadora, um dos fatores que contribuiu para o rompimento foi a falta de confiança por parte do companheiro. Ela também fez uma autocrítica ao comentar as dificuldades de convivência. "Ele acredita que eu sou falsa, que tenho segredos, que não conto para ele. Terminamos por uma coisa boba. Mas, gente, sou chata, insuportável. Tenho borderline e sou bipolar. Então, é realmente superdifícil conviver comigo", afirmou.

Apesar do fim da relação, Andressa ressaltou que não pretende expor o ex-marido ou criar polêmicas nas redes sociais. Ela destacou que guarda boas lembranças do período em que estiveram juntos. "Em todos os meus términos, nunca venho aqui falar mal dos meus ex e não seria agora. Para mim, vivi nove meses maravilhosos. Tivemos nossos barracos como qualquer casal, mas desejo muito sucesso", disse.

Andressa e Flávio oficializaram a união logo após o Carnaval de 2026. Meses depois, chegaram a anunciar uma separação após uma crise envolvendo a produção de conteúdo adulto por parte do empresário. Na ocasião, a influenciadora relatou ter danificado o carro e o apartamento dele durante uma discussão. Pouco tempo depois, o casal decidiu reatar o relacionamento.

O término acontece pouco tempo após Andressa revelar o desejo de aumentar a família. Recentemente, ela contou que gostaria de ter um terceiro filho. Atualmente, a cantora já é mãe de dois filhos, frutos de relacionamentos anteriores.