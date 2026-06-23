Irmã de Key Alves - Reprodução Instagram

Irmã de Key AlvesReprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 18:57 | Atualizado 23/06/2026 18:59

Rio - A jogadora de vôlei Keyt Alves, de 26 anos, foi pedida em casamento pelo namorado, Fabinho, volante do Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (23). O momento aconteceu durante uma viagem do casal a Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Juntos desde 2022, os dois celebraram o noivado em um cenário preparado especialmente pelo atleta. Ao pôr do sol, Fabinho surpreendeu a amada com uma decoração romântica montada na praia, com velas, rosas vermelhas, flores e uma placa com a pergunta: "Casa comigo?".

O jogador, de 24 anos, compartilhou registros do pedido nas redes sociais e comemorou a resposta positiva da noiva. "Meu sonho se tornou realidade, para sempre SIM com você", escreveu.

Revelado pelo Palmeiras, Fabinho conquistou três edições consecutivas do Campeonato Paulista pelo clube, em 2022, 2023 e 2024, antes de seguir para o Red Bull Bragantino.

O casal costuma compartilhar momentos da rotina e do relacionamento nas redes sociais e recebeu uma série de mensagens de carinho dos seguidores após anunciar o noivado.