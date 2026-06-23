Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhosReprodução / Instagram

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Rio - Virginia Fonseca aproveitou um momento de descanso ao lado dos filhos, nesta terça-feira (23), durante passagem por Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A influenciadora publicou nas redes sociais uma foto em que aparece na piscina com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
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Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhos - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhos - Reprodução / Instagram

No registro, Virginia surge de biquíni ao lado das crianças, que posaram sorridentes para a foto. A família aproveitou o dia de sol e as altas temperaturas do verão estadunidense em um momento de lazer antes da retomada dos compromissos profissionais da influenciadora.

Virginia está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e tem compartilhado detalhes da viagem com os seguidores. Recentemente, os três filhos viajaram para o país para passar alguns dias com a mãe.