Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhosReprodução / Instagram
No registro, Virginia surge de biquíni ao lado das crianças, que posaram sorridentes para a foto. A família aproveitou o dia de sol e as altas temperaturas do verão estadunidense em um momento de lazer antes da retomada dos compromissos profissionais da influenciadora.
Virginia está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e tem compartilhado detalhes da viagem com os seguidores. Recentemente, os três filhos viajaram para o país para passar alguns dias com a mãe.
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