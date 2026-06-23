Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhos - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca aproveita calorão em Orlando e curte piscina com os filhosReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2026 14:57 | Atualizado 23/06/2026 15:19

Rio - Virginia Fonseca aproveitou um momento de descanso ao lado dos filhos, nesta terça-feira (23), durante passagem por Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A influenciadora publicou nas redes sociais uma foto em que aparece na piscina com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.