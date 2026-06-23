Poliana Rocha lamenta morte do cantor Leandro, irmão de seu marido - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha lamenta morte do cantor Leandro, irmão de seu maridoReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 12:03

Rio – Poliana Rocha, de 49 anos, realizou homenagem ao cantor Leandro em data que marca os 28 anos do falecimento do sertanejo, nesta terça-feira (23). O artista era irmão do marido de Rocha, Leonardo, de 62, e integrava dupla de sertanejo com ele.

Em postagem nos stories do Instagram, ela compartilhou uma publicação que lamentava a perda do cantor, e retomava a história de Leandro. "Uma perda que parou o Brasil", declara a conta nas redes sociais.

A morte do artista ocorreu após a luta contra um tumor de Askin, um câncer raro e agressivo que atinge a parede do tórax, e que afeta tecidos moles, pleura ou costelas.

Leandro faleceu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos, na cidade de São Paulo, deixando a mulher, Andréa Motta, e quatro filhos, Thiago Goncalves Costa, Lyandra Mota da Costa, Leandro Mota da Costa, e Leandro Borges.