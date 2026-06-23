Anitta surge chorando após gravar música - Reprodução / Instagram

Anitta surge chorando após gravar músicaReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2026 09:41

Rio - Anitta compartilhou com os fãs, nesta segunda-feira (22), detalhes sobre uma nova fase da carreira musical. A cantora revelou que já trabalha na segunda parte do álbum "Equilibrivm" e contou que viveu um momento de forte emoção durante o processo de gravação de uma das faixas inéditas do projeto.

Por meio dos Stories do Instagram, a artista publicou uma foto diretamente do estúdio e anunciou que a continuação do trabalho está oficialmente em produção. "Gravando a música mais linda que já gravei em toda a minha vida", escreveu.

Em seguida, Anitta voltou às redes sociais para falar sobre a experiência de ouvir a canção finalizada pela primeira vez. Segundo a cantora, a faixa provocou uma reação imediata. "Obrigada, Deus, por me permitir fazer algo tão lindo. Eu maquiando e chorando quando ouvi ela pronta pela primeira vez. Pura elevação e contemplação", declarou.

A novidade chega pouco antes do início da "Equilibrivm Tour", que tem estreia prevista para agosto. Enquanto a turnê não começa, a artista já apresentou uma prévia do que prepara para os próximos meses.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com admiradores demonstrando curiosidade sobre as estratégias para a divulgação das novas faixas e a chegada da segunda parte do álbum. Os ingressos para a já estão disponíveis para venda por meio da Ingresse.