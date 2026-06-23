Maisa compartilha fotos de viagem a Miami e encanta seguidores com cliques ao sol - Reprodução Instagram

Maisa compartilha fotos de viagem a Miami e encanta seguidores com cliques ao solReprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 22:56 | Atualizado 23/06/2026 22:57

Rio - Maisa usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para dividir com os seguidores alguns momentos de sua viagem a Miami, nos Estados Unidos. A apresentadora publicou um álbum de fotos em que aparece aproveitando o clima ensolarado da cidade.

Nos registros, a artista surge usando um biquíni marrom enquanto relaxa ao ar livre e curte dias de descanso. Na legenda da publicação, ela brincou sobre seu gosto por destinos de clima quente. "Sim, é verdade, eu amo seguir o sol por aí", escreveu.

Além das fotos aproveitando o cenário da viagem, Maisa também compartilhou outros detalhes da estadia. Entre eles, chamou atenção uma pose descontraída em que aparece de cabeça para baixo.

A apresentadora ainda mostrou aos seguidores o livro que a acompanha durante o passeio: "As vacas não me olham mais na cara".

A publicação rapidamente recebeu elogios dos fãs, que destacaram o carisma da artista e acompanharam os registros da viagem nos comentários.