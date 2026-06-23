Pocah usou redes sociais para comemorar alta do hospital Reprodução/Instagram

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Rio - Pocah, de 31 anos, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (23) após passar por uma cirurgia de emergência. A cantora foi diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, localizada na região íntima feminina.
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Pocah foi submetida a cirurgia íntima de emergência - Reprodução/Instagram
Pocah - Reprodução/Instagram
Pocah usou redes sociais para comemorar alta do hospital - Reprodução/Instagram
"Passando para tranquilizar vocês. A mãe está bem, de alta, linda e bela. Voltei, Graças ao meu bom Deus", disse ela nos Stories. 
Em relato nas redes sociais, Pocah explicou que os sintomas do quadro a provocavam durante vários dias. "É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, fica sem dignidade. Eu já estava há quatro dias, é insuportável", afirmou.