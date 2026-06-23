Sabrina Sato agradeceu mensagens após anunciar gestação - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato agradeceu mensagens após anunciar gestação Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 17:12

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"Eu estou passando aqui para agradecer vocês pelo carinho, pelas mensagens...Olha a carinha dessa mamãe feliz! Eu estou num momento tão plena e tão realizada. Eu estou há dois anos nessa luta, dois anos tentando", contou ela nos Stories do Instagram.

A apresentadora prometeu dividir com os seguidores detalhes da gravidez, mas já adiantou um sintoma. "Além da felicidade, que é imensa, eu estou me sentindo plena e maravilhosa. Gente, eu tenho muita fome. É uma fome que eu não tenho como explicar para vocês. Eu acho que eu tinha essa fome também na da Zoe, mas não era tanta assim".

Sabrina Sato brincou sobre a mudança nos hábitos alimentares. "Eu não tenho enjoo, só tenho fome mesmo, muita fome. Eu como tudo. Eu como igual aos cachorros. Capaz de eu comer o pé da mesa. Eu saio comendo tudo o que eu vejo pela frente! E a disposição tá a mesma", afirmou.