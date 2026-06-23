Sabrina Sato agradeceu mensagens após anunciar gestação Reprodução/Instagram

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Rio - Sabrina Sato, 45 anos, comentou as mensagens de carinho recebidas após anunciar na segunda-feira (22) que espera um filho com Nicolas Prattes. A apresentadora já é mãe de Zoe, 7 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. 
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Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram gravidez - Reprodução de vídeo / Instagram
Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de 7 anos - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato agradeceu mensagens após anunciar gestação - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram
"Eu estou passando aqui para agradecer vocês pelo carinho, pelas mensagens...Olha a carinha dessa mamãe feliz! Eu estou num momento tão plena e tão realizada. Eu estou há dois anos nessa luta, dois anos tentando", contou ela nos Stories do Instagram. 
A apresentadora prometeu dividir com os seguidores detalhes da gravidez, mas já adiantou um sintoma. "Além da felicidade, que é imensa, eu estou me sentindo plena e maravilhosa. Gente, eu tenho muita fome. É uma fome que eu não tenho como explicar para vocês. Eu acho que eu tinha essa fome também na da Zoe, mas não era tanta assim". 
Sabrina Sato brincou sobre a mudança nos hábitos alimentares. "Eu não tenho enjoo, só tenho fome mesmo, muita fome. Eu como tudo. Eu como igual aos cachorros. Capaz de eu comer o pé da mesa. Eu saio comendo tudo o que eu vejo pela frente! E a disposição tá a mesma", afirmou. 