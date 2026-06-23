Lore Improta espera o segundo filho com Léo Santana - Reprodução/Instagram

Lore Improta espera o segundo filho com Léo Santana Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 10:42

Rio - Lore Improta abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e respondeu, com bom humor, a uma curiosidade sobre a vida íntima após o nascimento de Levi, seu segundo filho com Léo Santana. O bebê nasceu em 26 de maio, em Salvador, e desde então a influenciadora tem compartilhado detalhes da nova rotina dedicada à maternidade.

Durante a interação com os seguidores, uma internauta contou que retomou a intimidade com o marido apenas 18 dias após o parto e quis saber se Lore passou pela mesma experiência.

"Tu já namorou? Porque eu com 18 dias peguei meu marido de jeito, hormônios uma loucura (risos)", escreveu a seguidora.

Surpresa com o relato, ela explicou que viveu um período de recuperação mais delicado nas primeiras semanas após o nascimento do filho. "Mulher, [com] 18 dias, eu ainda estava sangrando, com muita dor, sem dormir, os peitos vazando. Tu pariu mesmo?! Que fogo no xibico é esse", brincou.

Lore e Léo Santana também são pais de Liz, de 4 anos. Desde a chegada de Levi, o casal tem dividido com os fãs momentos da nova dinâmica familiar e da adaptação à rotina com dois filhos.