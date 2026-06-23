Marlene Mattos se pronuncia após morte de ex-paquito Robson Barros - Reprodução / Instagram

Marlene Mattos se pronuncia após morte de ex-paquito Robson BarrosReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2026 11:36 | Atualizado 23/06/2026 11:38

Rio - Marlene Mattos se pronunciou nas redes sociais após a morte de Robson Barros, ex-paquito do “Xou da Xuxa”, que faleceu no último sábado (20), aos 57 anos, em decorrência de um câncer gastrointestinal. A ex-empresária de Xuxa compartilhou no Instagram uma mensagem enviada à viúva do ex-assistente de palco, Luciana, após uma conversa entre as duas sobre os últimos momentos do marido.

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“Luciana, fiquei mais aliviada depois de falar com você e saber como foram os últimos momentos do Robson. Ele voltou para casa. Hoje não sente mais dor com certeza. Nós duas tivemos a honra de conviver com um homem trabalhador, determinado, sonhador e gentil. Vamos sentir saudades, mas Deus vai transformar essa saudade em lembranças e é certo que o teu marido, pai dos teus filhos, amigo de muitos amigos, inclusive meu, estará entre nós até o dia em que também faremos essa viagem e nos encontraremos em algum lugar. Um abraço forte. Deus esteja com você e teus filhos”, escreveu Marlene.Na mesma publicação, ela resumiu a despedida com a frase: “Muita luz, Robson!”.Robson Barros integrou o grupo de paquitos entre 1989 e 1990, período em que participou do “Xou da Xuxa”, fenômeno infantil da TV brasileira. Em entrevista concedida em 2020, durante uma live com Andréa Sorvetão, ele lembrou a experiência na atração e refletiu sobre a fama.“Aprendi muito. Como lição de vida, eu diria que é bom abraçar as oportunidades. É preciso aproveitar da melhor forma. Chega uma hora que acaba. Tem uma hora que a fama acaba, isso é para todos. Acaba para todos, tirando o Roberto Carlos (risos). É passageira. As coisas passam. Ontem, éramos os galãzinhos. Hoje, sou avô. Aproveitei demais. Busco aproveitar da melhor forma com meus amigos e minha família”, disse.O ex-paquito também afirmou que manteve uma relação distante das redes sociais. “Não mexo muito no Instagram. Sou mais low profile”, declarou.Ele deixa quatro filhos e uma neta. Após a participação no programa, retomou a vida em São Paulo, onde fundou a empresa Tas Eventos.