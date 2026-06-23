Rio - Sem contrato com a TV, Sergio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em "Malhação", divulgou seus serviços de vídeos personalizados e publicidades em geral em um vídeo publicado no Instagram. O ator comentou que essa continua sendo sua fonte de renda.
"Estou disponível e apto para entregar vídeos personalizados e publicidades em geral, você me aciona aqui e manda o texto que eu faço com toda a energia e carisma nostálgico dos anos 2000. Estou sem contrato com emissora e esse continua sendo o meu ganha-pão. Obrigado pela atenção. Beijos no coração", escreveu na legenda da publicação.
No vídeo, Sergio deu detalhes do trabalho. “Esse vídeo é para você que deseja adquirir um vídeo personalizado aqui do Serginho Hondjakoff, com toda a nostalgia do Cabeção da ‘Malhação’ dos anos 2000. Pode ser um presente para algum familiar seu, um vídeo para sua vovó querida, pode ser um presente para o seu namorado, para o seu marido, um presente de casamento, para mensagens de aniversário em geral, uma surpresa positiva", afirmou.
"Ou então, divulgações, publicidades em geral para sua microempresa, para o seu micronégocio. É só entrar em contato com esse número de WhatsApp aqui, fala com o Dino Boyer ou comigo aqui no direct, que a gente desenrola, tá? Vai ser um prazer fazer uma parceria com você de sucesso", acrescentou.