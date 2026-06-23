Ana Rosa durante o Sem Censura - Reprodução de vídeo

Ana Rosa durante o Sem CensuraReprodução de vídeo

Publicado 23/06/2026 07:51

Rio - Ana Rosa participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (22), e foi às lágrimas ao recordar uma experiência com o médium Divaldo Franco (1927-2025) em um evento de aniversário de um centro espírita. A atriz disse que recebeu, por intermédio dele, um recado da filha, Ana Luísa, que morreu em 1995, aos 18 anos, vítima de atropelamento.

"Eu já tinha ouvido uma palestra ou duas do Divaldo, mas nunca tive contato maior com ele. No máximo, levei um livro para ele psicografar. Nessa apresentação, eu fiquei sentada bem em frente ao palco porque eu estava apresentando... O Divaldo estava bem próximo, também perto do palco. Quando eu estou descendo e o Divaldo subindo, ele disse: 'Eu preciso falar com a senhora'", lembrou.

Depois do evento, Ana procurou Divaldo e se surpreendeu com o que ele tinha para lhe falar. "Quando terminou (…) esvaziou um pouco [e me aproximei]. ‘Você disse que queria falar comigo’. Aí ele disse: 'Olha, o tempo todo a senhora subia pra apresentar, quando a senhora descia, no seu colo eu vi uma moça, abraçada na senhora'. E ele descreveu a Ana Luísa: cabelinho cacheado até a altura do ombro, castanho", disse ela, emocionada.

A atriz de 84 anos deu mais detalhes do episódio. "Entre várias coisas que ela falou, ela disse que as violetas que ela estava cultivando, lá onde ela se encontra, mas que não era pra colocar na janela, era pra fazer um tapete para me receber para quando eu chegar lá", disse. Vale lembrar que Ana estrelou o espetáculo "Violetas na Janela", baseado no livro homônimo de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho.

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