Alex Escobar - Reprodução do Instagram

Alex Escobar Reprodução do Instagram

Publicado 23/06/2026 06:30

"Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras", relatou Alex.

"Fiz exame 'bagarai' e amanhã vou fazer mais pra afastar qualquer tipo de suspeita. Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente, não tem jeito", comentou ele, que passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais em março.

Por fim, Alex reforça que está bem: "O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do América, fazer um cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito. Patrícia Poeta , desculpe o auê! Nos encontramos em breve, assim que 'The Good Doctor' me liberar. Obrigado por tanto carinho e orações. A gente se vê em breve direto de algum lugar dos States".







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Nos comentários, o jornalista recebeu o carinho dos amigos. "Amigo, estamos juntos! Fica bem! Já já te vemos brilhando de novo na cobertura da Copa, porque você arrasa!", disse Patrícia Poeta. "Já estou com saudade da minha dupla! Boa recuperação meu irmão e logo mais você tá de volta brilhando e enchendo os lares do Brasil com a alegria que só você tem!", afirmou Fred Bruno. "Se cuide e fique bom logo. E conte conosco para o que precisar!", declarou Everaldo Marques.