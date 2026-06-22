Fred Bruno comentou ausência de Alex Escobar no ’Globo Esporte’Reprodução de vídeo
Fred Bruno esclarece ausência de Alex Escobar no 'Globo Esporte'
Influenciador contou que jornalista sofreu um pico de pressão nesta segunda-feira (22)
Fred Bruno esclarece ausência de Alex Escobar no 'Globo Esporte'
Influenciador contou que jornalista sofreu um pico de pressão nesta segunda-feira (22)
Jornalista da Globo celebra cura do câncer e toma último remédio ao vivo
Apresentadora compartilhou o momento no telejornal após quase seis anos de tratamento
Vídeo: Alex Escobar causa preocupação ao surgir ao vivo na Globo com voz alterada
Jornalista participou de entrada no 'Encontro' para falar sobre Neymar e chamou atenção do público
João Vitor Silva fala sobre nova fase de Rafael em 'Quem Ama Cuida' e rotina com Iza
Após a passagem de tempo, personagem conquista mais espaço em núcleo que discutirá padrões de beleza e vaidade
Belize Pombal, de 'Quem Ama Cuida', nega rótulo de vilã e comenta rivalidade de personagem com Pilar
Intérprete de Silvana também dá palpite sobre grande mistério da novela: 'Quem matou Arthur Brandão?'
Julia Lemos destaca jornada de autoestima de Ana Maria em 'A Nobreza com Amor': 'Desafio dela é se entender'
Atriz afirma que personagem enfrenta os impactos de uma criação marcada pela opressão materna e celebra identificação do público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.