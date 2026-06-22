Fred Bruno comentou ausência de Alex Escobar no ’Globo Esporte’ - Reprodução de vídeo

Fred Bruno comentou ausência de Alex Escobar no ’Globo Esporte’Reprodução de vídeo

Publicado 22/06/2026 14:54 | Atualizado 22/06/2026 16:30

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"Como vocês sabem, eu estou apresentando o 'Globo Esporte Brasil' com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele", revelou.

O influenciador enviou um recado carinhoso para o colega. "Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o 'Globo Esporte' sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão", disse Fred.



Os internautas notaram o comportamento anormal de Alex Escobar enquanto ele comentava a situação de Neymar Jr. na Copa do Mundo e o possível retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira. "O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado", disse uma usuária. "Escobar está bem, gente? Achei ele estranho", comentou outra. "Escobar não tava legal não. Globo, apaga isso aí", publicou uma terceira.