Jornalista da Globo anuncia cura do câncer e toma último remédio ao vivo - Reprodução / Instagram

Jornalista da Globo anuncia cura do câncer e toma último remédio ao vivoReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 14:47 | Atualizado 23/06/2026 09:50

Rio - Cristina Ranzolin viveu um momento marcante durante uma edição do "Jornal do Almoço", da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. A jornalista tomou ao vivo o último comprimido do tratamento contra o câncer de mama, encerrando uma jornada que durou quase seis anos.



Nas redes sociais, Cristina, que é casada com o ex-jogador de futebol Paulo Roberto Falcão, comemorou a conquista e relembrou as etapas enfrentadas desde o diagnóstico. "Fim! Hoje encerrei com chave de ouro meu tratamento contra o câncer de mama. De ouro porque estou curada e cheia de saúde! Foram quase seis anos de tratamento com 18 quimioterapias, 18 imunoterapias, uma cirurgia, 15 radioterapias e 5 anos tomando o bloqueador hormonal que acabou hoje", escreveu.



A apresentadora também explicou a decisão de concluir o tratamento diante das câmeras do telejornal. "Como digo aí no vídeo, decidi tomar o último comprimido no ar porque ter continuado ativa, trabalhando. Isso foi muito importante. Levei a sério tudo que precisava ser feito, mas segui vivendo normalmente. E também para agradecer o carinho que recebi de meus queridos telespectadores, que sempre enviaram mensagens de incentivo, orações e energia positiva. Muito obrigada por tudo e desejo que essa vitória seja de todas as mulheres que tiverem que enfrentar tudo isso. Sigo na batalha por vocês! É possível vencer um câncer de mama sem grandes sofrimentos!", acrescentou.



A publicação rapidamente reuniu centenas de comentários. Muitas seguidoras compartilharam relatos pessoais e disseram se identificar com a trajetória da jornalista. "Estou na mesma fase deste processo. Como você, já peguei a minha última caixa de bloqueador e, em poucos meses, também vou comemorar minha cura e o último comprimido pelo SUS", escreveu uma internauta.



Outra seguidora destacou a esperança ao acompanhar o relato de Cristina. "Cristina, parabéns! Que vitória! Eu fiz 12 químios, cirurgia, 15 radioterapias e ontem completei 1 mês de medicação, estou tomando bloqueador hormonal, e sei que daqui 4 anos e 11 meses estarei comemorando minha vitória!".



Também houve mensagens de mulheres que ainda enfrentam etapas do tratamento. "Nossa, estou chorando muito! Esse é exatamente o mesmo tratamento que o meu. Quarta-feira vai ser minha última quimioterapia. Ainda estou no início, mas, com a graça de Deus e Nossa Senhora, vou chegar lá", comentou uma seguidora.

