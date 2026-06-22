Val Marchiori e Daniela Albuquerque - Divulgação/RedeTV!

Val Marchiori e Daniela AlbuquerqueDivulgação/RedeTV!

Publicado 22/06/2026 16:58

Rio - No programa "Sensacional", da RedeTV!, desta segunda-feira (22), a apresentadora Daniela Albuquerque visita Val Marchiori em sua residência para uma entrevista emocionante. A empresária abre o coração ao falar sobre o tratamento contra o câncer de mama e conta como a doença mudou suas prioridades.

fotogaleria

Val conta que o medo de receber um diagnóstico negativo a levou a adiar exames preventivos por anos. "Comecei a chorar, fiquei muito nervosa. O marido tentou me acalmar, mas ali eu perdi o chão. É muito doloroso receber esse diagnóstico, parece que você vai morrer. A médica disse: 'Val, esse tumor deve ser de uns dois anos para cá'. Eu falei: 'Por que eu não fiz antes?'. Aí veio a culpa", confessa.

Ao recordar as sessões de quimioterapia, a empresária destaca a importância de encarar o processo como um caminho para a cura. "Cada gotinha ali fazia parte da minha luta para vencer essa doença terrível. Então eu ficava grata, sabe? Teve uma quimio em que passei muito mal. Me deu crise de ansiedade quando ouvi o barulho da máquina. Falei: "Amor, eu não vou aguentar, pode parar tudo, não quero mais nada. Prefiro morrer do que passar por isso'", conta.



Val Marchiori encontrou na fé a força para seguir em frente, especialmente durante as sessões de radioterapia. "Meu encontro com Deus foi maior ali do que na cirurgia. Chorei muito, estava desesperada. Nem quando a gente passava fome, nem quando minha mãe nos abandonou...nada, nada é tão difícil quanto a batalha contra um câncer".

Hoje, com o tratamento concluído, a empresária celebra a vida com gratidão e esperança. "Parece que Deus me deu uma nova chance de vida", afirma.