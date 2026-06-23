Joel Datena retorna à Band após enfrentar problema de saúde - Reprodução de vídeo

Joel Datena retorna à Band após enfrentar problema de saúdeReprodução de vídeo

Publicado 23/06/2026 09:37 | Atualizado 23/06/2026 09:48

Rio - Joel Datena retornou à Band, nesta segunda-feira (22), depois de se afastar do comando do "Brasil Urgente" por conta de uma cirurgia de emergência na coluna em maio. Em entrevista ao "Melhor da Tarde", o apresentador, filho de José Luiz Datena, deu detalhes da gravidade do problema de saúde que enfrentou.

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"Está tudo ótimo agora, mas foi um susto, uma coisa absurda. Eu tive um sangramento na medula. Não foi bem simples, do jeito que a gente estava imaginando", afirmou ele. "Não foi só coluna. Foi um negócio em que eu contei muito, como sempre conto, com quem está lá em cima. Nosso Deus olhou pra mim e disse: 'Vou dar mais uma chance a ele'", acrescentou.

Joel ainda falou sobre o processo de recuperação, e apontou o carinho que recebeu dos amigos e fãs. "Foi algo excepcional, e eu passei dias de resiliência, de força, de preparo, de reprogramação. E todo esse carinho que recebi da minha família, dos meus amigos, das pessoas aqui da Band como um todo, criou uma fórmula legal para me trazer de volta".



"Eu estou zerado, sabe? Zero bala! É inacreditável. Os últimos exames que a gente fez, os médicos olharam e nem acreditaram. Recuperação plena, completa, completa. Estou pronto para outras coisas, pra outra desse tipo aí eu estou fora (risos)", concluiu.





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