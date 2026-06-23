Ana Corrigan se casou com Logan Lerman em cerimônia neste final de semana Reprodução/Instagram
Ator de ‘Percy Jackson’, Logan Lerman oficializa união com Ana Corrigan
Os artistas realizaram cerimônia após quase três anos de noivado
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