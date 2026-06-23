Ana Corrigan se casou com Logan Lerman em cerimônia neste final de semana - Reprodução/Instagram

Ana Corrigan se casou com Logan Lerman em cerimônia neste final de semana Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 13:34

Rio – O ator Logan Lerman, de 34 anos, conhecido por seus papeis em “Percy Jackson e o Ladrão de Raios” (2010) e “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), oficializou a união com a artista Analuisa Corrigan, de 31 anos, neste final de semana.

A roteirista Kirsten Smith, responsável por clássicos como “Legalmente Loira” (2001) e “10 Coisas que Eu Odeio em Você” (1999), celebrou o matrimônio em postagem nas redes sociais. Ela compartilhou uma imagem do casamento e desejou felicitações ao casal.

"O Sr. e a Sra. Logie se casaram e, de alguma forma, esta é a foto menos borrada que tenho de toda a noite. Parabéns, Ana e Logan", escreveu a roteirista em publicação nos Stories do Instagram.

Logan e Ana iniciaram o relacionamento ainda em 2020, quando mantinham um namoro a distância. Eles realizaram a primeira aparição oficial em 2022 no tapete vermelho da estreia do filme “Trem-Bala” e anunciaram o noivado em novembro de 2023.