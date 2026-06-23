Larissa Manoela revela cirurgia para retirada de focos de endometriose - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela revela cirurgia para retirada de focos de endometrioseReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2026 12:24

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, contou nesta terça-feira (23) que passou por uma cirurgia para retirada de focos de endometriose. Em relato publicado nas redes sociais, a atriz explicou que o procedimento foi decidido em conjunto com o médico após um período em que a doença se manteve estabilizada com tratamento hormonal.



Segundo ela, o quadro vinha sendo acompanhado de forma regular e controlado há aproximadamente quatro anos. Ainda assim, a artista afirmou que optou pela intervenção cirúrgica em um momento considerado mais favorável em sua rotina profissional.



“A minha doença estava estabilizada há cerca de quatro anos, desde que eu comecei o meu tratamento. E eu sempre tive um compromisso muito grande com a minha saúde. Eu faço acompanhamento a cada seis meses, eu me exercito e compartilho a minha rotina de treino com vocês, cuido muito da minha alimentação e realizo os meus exames regularmente, mas quando eu fico sem a medicação hormonal, aparecem alguns sintomas como cólica, fluxo alto, enfim”, disse.



A decisão, segundo a atriz, também levou em conta uma fase mais tranquila de compromissos e o planejamento pessoal. “Nas nossas últimas conversas, eu percebi que eu estava entrando em uma fase um pouco mais tranquila da minha agenda. Foi aí que eu então decidi que era o momento certo e que eu não poderia e nem queria mais adiar esse plano. Eu estava pronta para retirar os focos de endometriose e olhar pro futuro com mais tranquilidade”, afirmou.



Entre os motivos apontados, Larissa destacou o desejo de engravidar no futuro. “Vocês sabem que o maior sonho da minha vida é ser mãe, e eu quis dar esse passo antes de pensar em uma gravidez. Por isso, essa cirurgia foi uma decisão muito bem pensada, planejada e tomada com todo o cuidado”, declarou.



A atriz, casada com o ator André Luiz Frambach desde 2023, também comentou especulações recentes sobre gravidez e explicou que o inchaço observado por fãs estava relacionado ao pós-operatório. “A cirurgia foi um sucesso e eu tô aqui me recuperando superbem. Isso, claro, que também explica por que que eu fiquei mais sumidinha nos últimos dias. Muitos de vocês também perceberam que eu apareci um pouco mais inchada recentemente, o que é totalmente normal em um pós-operatório. A minha recuperação tá evoluindo muito bem e eu tô sendo muito bem cuidada”, disse.



Ao final do relato, Larissa reforçou a importância do acompanhamento médico e do compartilhamento de informações sobre a doença. “Eu sei como é a vida com a endometriose. É possível, sim, ter qualidade de vida, fazer planos, realizar sonhos e viver bem quando existe acompanhamento médico e cuidado com a saúde”, concluiu.

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