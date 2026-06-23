Pugliesi e marido aproveitam passeio em IbizaReprodução/Instagram
O casal aproveitou dias de sol, praia e piscina no local, destino conhecido no roteiro do verão europeu. "Onde o vento não faz curva e o carvalho é igual bambu", escreveu na legenda.
Entre os cliques, Pugliesi aparece visitando diferentes localidades no balneário, como feiras, praias, o próprio espaço da piscina da casa onde estão hospedados, além de mostrar momentos de descontração, como desfrutando de refeições com o marido ou em bares.
Túlio e Gabriela seguem em viagem por Ibiza sem a companhia dos filhos. A influenciadora e o DJ são pais de Lion, 3 anos, e Massimo, 2.
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