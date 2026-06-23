Pugliesi e marido aproveitam passeio em IbizaReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Gabriela Pugliesi, 40 anos, mostrou momentos das férias em Ibiza, na Espanha, ao lado do marido, o DJ Túlio Dek, 41. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora compartilhou rotina da viagem e registros de passeios pela ilha europeia.

O casal aproveitou dias de sol, praia e piscina no local, destino conhecido no roteiro do verão europeu. "Onde o vento não faz curva e o carvalho é igual bambu", escreveu na legenda.

Entre os cliques, Pugliesi aparece visitando diferentes localidades no balneário, como feiras, praias, o próprio espaço da piscina da casa onde estão hospedados, além de mostrar momentos de descontração, como desfrutando de refeições com o marido ou em bares.

Túlio e Gabriela seguem em viagem por Ibiza sem a companhia dos filhos. A influenciadora e o DJ são pais de Lion, 3 anos, e Massimo, 2.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Gábi (@eusougabriela)