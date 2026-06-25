Camila Queiroz - Reprodução / Instagram

Camila QueirozReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 08:50

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou com os seguidores um vídeo que destaca a transformação do seu corpo seis meses após o nascimento da filha, Clara. Nas imagens, a atriz aparece primeiro durante a gravidez, exibindo o barrigão. Na sequência, surge em frente ao espelho para mostrar a silhueta atual.

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O vídeo ganhou como trilha sonora a música "Run the World (Girls)", de Beyoncé. Em um dos trechos da canção, a letra ressalta a capacidade das mulheres de conciliar diferentes momentos da vida, como a maternidade e a carreira profissional.



Clara nasceu em dezembro de 2025 e é a primeira filha de Camila Queiroz com o ator Klebber Toledo, de 40 anos. Desde a chegada da bebê, o casal optou por preservar a exposição da menina nas redes sociais. O rosto da criança só foi mostrado publicamente em maio deste ano.

Camila Queiroz surpreende ao mostrar o antes e depois da barriga seis meses após o parto pic.twitter.com/N8Iz9BitYM