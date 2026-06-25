Rio - Shakira anunciou a versão da música "Dai Dai", hit da Copa do Mundo 2026, em português. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (24), a cantora colombiana revelou que a canção tem as participações de Léo Santana e Filipe Ret. Um trecho da canção foi exibido pela TV Globo no final da partida entre o Brasil e a Escócia.
Na mesma rede social, Shakira celebrou a vitória da seleção por 3 a 0 e fez uma referência a Pelé, o Rei do Futebol. "Parabéns Brasil pela vitória de hoje! Camisa 10 no 11 a 11, você me faz lembrar do Rei! Só quem viveu é que sabe o quanto custa para vencer!", escreveu.
Vale lembrar que a cantora realizou um megashow na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em maio. O espetáculo contou com diversas trocas de looks, hits de sucesso, como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Whenever, Wherever" e "Estoy Aqui", e participações especiais de Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia. De acordo com a Riotur, ela reuniu 2 milhões de pessoas no local.