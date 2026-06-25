Shakira - Reprodução de vídeo

ShakiraReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2026 08:27

Rio - Shakira anunciou a versão da música "Dai Dai", hit da Copa do Mundo 2026, em português. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (24), a cantora colombiana revelou que a canção tem as participações de Léo Santana e Filipe Ret. Um trecho da canção foi exibido pela TV Globo no final da partida entre o Brasil e a Escócia.

| Shakira lança versão surpresa de "Dai Dai", em português, especialmente para a @tvglobo, no final da partida entre Brasil e Escócia. pic.twitter.com/pLWLInznK7 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 25, 2026

Na mesma rede social, Shakira celebrou a vitória da seleção por 3 a 0 e fez uma referência a Pelé, o Rei do Futebol. "Parabéns Brasil pela vitória de hoje! Camisa 10 no 11 a 11, você me faz lembrar do Rei! Só quem viveu é que sabe o quanto custa para vencer!", escreveu.