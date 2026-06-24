Capital Inicial cancelou shows de turnê nos Estados Unidos Reprodução/Instagram
Capital Inicial cancela shows nos EUA após equipe não conseguir vistos
Banda tinha quatro apresentações marcadas no país
Capital Inicial cancela shows nos EUA após equipe não conseguir vistos
Banda tinha quatro apresentações marcadas no país
Tata Werneck lamenta morte do cachorro de estimação
Atriz fez desabafo antes de gravação da novela 'Quem Ama Cuida'
Lauana Prado cancela último show antes do nascimento do filho
Aos 8 meses de gravidez, cantora se apresentaria em São Paulo na quinta-feira (25)
Maisa exibe corpão de biquíni nas cores do Brasil em dia de jogo: 'Empolgada'
Atriz mostrou entusiasmo para acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo
Sasha faz homenagem à avó com nova tatuagem
Estilista celebrou memória de Alda Meneghel
Jojo Todynho reage a críticas e explica vídeo em ônibus no Rio
Influenciadora afirmou que situação aconteceu de forma espontânea no dia a dia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.