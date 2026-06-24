Capital Inicial cancelou shows de turnê nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Capital Inicial cancelou shows de turnê nos Estados Unidos Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 21:38

Rio - A banda Capital Inicial cancelou quatro apresentações da turnê que aconteceria nos Estados Unidos após membros da equipe não conseguirem autorização para entrar no país norte-americano. Em comunicado divulgado, nesta quarta-feira (24), o grupo explicou que eles tiveram os vistos negados pelo consulado.

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"Aos nossos fãs nos Estados Unidos, informamos que os quatro shows do Capital Inicial previstos para junho no país estão oficialmente cancelados, sem previsão de remarcação. Apesar de todos os esforços envolvidos e de todos os integrantes da banda possuírem seus vistos regulares, a liberação consular não foi concedida para profissionais essenciais da nossa equipe técnica e músicos de apoio", disse em nota.

A banda destacou a importância da equipe para os shows e lamentou o episódio. "Sem esses profissionais, torna-se operacionalmente inviável realizar as apresentações dentro do nosso padrão de excelência. Sabemos que muitos de vocês se planejaram para estarem conosco. Sentimos muito por essa situação que, infelizmente, foge ao nosso controle e agradecemos desde já a compreensão de todos".

O Capital Inicial se apresentaria nesta noite em Boston, Massachusetts; no dia 25 de junho em Nova York; no dia 26 em Miami, na Flórida; e dia 28 em Orlando, também na Flórida.