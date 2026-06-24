Sasha Meneghel mostra imagem de nova tatuagem Reprodução/Instagram
A estilista compartilhou a imagem da tatuagem em publicação nos Stories do Instagram, junto de registros com a referência da arte e com a conversa que teve com a apresentadora sobre a novidade.
"Mãe, estou fazendo uma tattoo do azulejo da avó de coroa, o que ela escolheu", revelou. Sasha Meneghel se inspirou nos azulejos da casa da avó, localizada no bairro de Coroa Grande, em Itaguaí, no Rio de Janeiro.
Em maio, a estilista celebrou a memória da avó com o desfile da nova coleção de roupas da marca Mondepars, inspirada na história e origem de Alda Meneghel, costureira, natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ela faleceu em 2018, aos 81 anos, após 10 anos sofrendo com a doença de Parkinson.
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