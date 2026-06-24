Fora da Copa, Éder Militão está nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Tainá Militão - Reprodução / Instagram

Fora da Copa, Éder Militão está nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Tainá MilitãoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 12:54

Rio - Afastado dos gramados desde a grave lesão sofrida na temporada europeia, Éder Militão aproveitou um dia de descanso em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da mulher, Tainá Militão. O casal compartilhou registros de um passeio pelas praias da cidade nesta terça-feira (24), enquanto acompanha de perto a Copa do Mundo.

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Grávida de seis meses, Tainá mostrou parte da programação do casal nas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem passeando pela orla e curtindo o clima ensolarado da Flórida.



Militão está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, mas ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira após sofrer uma séria lesão no joelho durante sua passagem pelo Real Madrid. Desde então, o defensor tem concentrado esforços na recuperação física, com o objetivo de voltar aos gramados na próxima temporada.



O casal desembarcou recentemente em Miami e está hospedado no St. Regis Bal Harbour Resort, um dos hotéis mais luxuosos da região. A viagem também marca um momento especial para a família: em março, Tainá e Militão anunciaram que esperam o primeiro filho juntos.



Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, atualmente defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Já Militão é pai de Cecília, de seu relacionamento com Karoline Lima.