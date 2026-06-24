Fora da Copa, Éder Militão está nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Tainá MilitãoReprodução / Instagram
Militão está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, mas ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira após sofrer uma séria lesão no joelho durante sua passagem pelo Real Madrid. Desde então, o defensor tem concentrado esforços na recuperação física, com o objetivo de voltar aos gramados na próxima temporada.
O casal desembarcou recentemente em Miami e está hospedado no St. Regis Bal Harbour Resort, um dos hotéis mais luxuosos da região. A viagem também marca um momento especial para a família: em março, Tainá e Militão anunciaram que esperam o primeiro filho juntos.
Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, atualmente defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Já Militão é pai de Cecília, de seu relacionamento com Karoline Lima.