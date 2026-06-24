Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 15:05

Rio - Jojo Todynho reagiu, nesta quarta-feira (24), a comentários negativos que recebeu nas redes sociais após surgir em um vídeo dentro de um ônibus no Rio. A influenciadora afirmou que a situação ocorreu de forma casual, enquanto deixava o carro para lavar e decidiu retornar para casa de transporte público.

"As pessoas são muito podres por dentro né? Uma página pegou meu vídeo do dia que eu botei o carro pra lavar e peguei o ônibus até a porta de casa", disse.

Ela também comentou as reações de internautas que ironizaram o episódio e questionaram sua rotina. "O povo: 'Ah, quero ver ela pegar 5h da manhã'. Peguei muito, deve ser por isso que hoje eu ando de carreta. ‘Ah, ela quer parecer humilde’. Por que eu peguei um ônibus?", afirmou.

Jojo ainda criticou o que chamou de projeções feitas pelo público sobre sua vida. Segundo ela, há uma distorção sobre sua realidade fora das redes sociais. "Para mim é indiferente, ir de carro, ir de van, ir de ônibus, vocês que fantasiam as coisas. Esse povo é uma piada. Não tenho paciência nenhuma".