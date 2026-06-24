Maisa posa de biquíni verde e amarelo em praia dos Estados Unidos Reprodução / Instagram
"Estou muito empolgada para hoje", escreveu nos stories.
Além do biquíni com as cores da bandeira, Maisa apostou em uma saída de praia inspirada em símbolos brasileiros. A peça estampa faz referência ao tradicional calçadão de Copacabana, no Rio, conhecido pelo desenho em ondas que se tornou um dos cartões-postais mais famosos do país.
Vale lembrar que a atriz está com a família nos Estados Unidos e acompanhou últimos jogos da Seleção de pertinho.
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