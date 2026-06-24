Karoline Lima e Nicole Bahls - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Nicole BahlsReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 14:26 | Atualizado 24/06/2026 15:08

Rio - Nicole Bahls chamou atenção dos seguidores ao surgir em um registro ao lado de Karoline Lima, compartilhado nesta quarta-feira (24). No clique, as duas aparecem abraçadas em frente a carros de luxo.

Na legenda da publicação, Nicole aproveitou o momento para elogiar a influenciadora e mencionou o jogador Léo Pereira, namorado de Karoline. "Enquanto o Léo Pereira faz história nos gramados, a Karoline faz sucesso por onde passa com sua simpatia!", escreveu.

A interação acontece dias depois de Karoline Lima e Léo Pereira terem sido vistos juntos durante a Copa, quando trocaram um beijo nas arquibancadas após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Haiti, na última sexta-feira (19).

O casal, que já havia anunciado o término mais recente em janeiro, voltou a aparecer junto em compromissos ligados ao torneio.

Nicole, por sua vez, está nos Estados Unidos acompanhando a agenda da Copa do Mundo e integra o elenco do especial Chama o Vrááá, da Globopop, projeto comandado por Milton Cunha.