Rafaella Justus negou ter colocado siliconeReprodução / Instagram
Segundo a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a marca é consequência de sua segunda rinoplastia. Para realizar a reconstrução do nariz, os médicos precisaram retirar cartilagem da costela, procedimento comum em casos mais complexos de rinoplastia estruturada.
"Agora entendi a pergunta do silicone. É a cicatriz da costela, porque foi preciso retirar a cartilagem para a cirurgia do nariz", explicou a jovem.
A influenciadora também respondeu a outras curiosidades dos internautas em relação a sua aparência. Questionada se tem vontade de ficar loiríssima, Rafa revelou que já cogitou a mudança. "Já tive, mas desisti porque amo a cor natural do meu cabelo", afirmou.
Nos últimos dias, Rafaella está em Miami, nos Estados Unidos, acompanhando a Copa do Mundo ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, e de Duda Siebert.