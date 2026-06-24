Rafaella Justus negou ter colocado siliconeReprodução / Instagram

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O Dia
Rio - Rafaella Justus, de 16 anos, esclareceu, nesta terça-feira (23), uma dúvida que vinha despertando a curiosidade dos seguidores. Em uma caixinha de perguntas no Instagram Stories, a influenciadora negou ter colocado silicone após ser questionada sobre uma cicatriz próxima à região dos seios.
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Rafaella Justus negou ter colocado silicone - Reprodução / Instagram
Inicialmente, Rafa respondeu apenas com um "não" à pergunta sobre a prótese. Depois, ao perceber que a dúvida surgiu por causa da marca visível abaixo do peito, explicou a origem da cicatriz.

Segundo a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a marca é consequência de sua segunda rinoplastia. Para realizar a reconstrução do nariz, os médicos precisaram retirar cartilagem da costela, procedimento comum em casos mais complexos de rinoplastia estruturada.

"Agora entendi a pergunta do silicone. É a cicatriz da costela, porque foi preciso retirar a cartilagem para a cirurgia do nariz", explicou a jovem.

A influenciadora também respondeu a outras curiosidades dos internautas em relação a sua aparência. Questionada se tem vontade de ficar loiríssima, Rafa revelou que já cogitou a mudança. "Já tive, mas desisti porque amo a cor natural do meu cabelo", afirmou.

Nos últimos dias, Rafaella está em Miami, nos Estados Unidos, acompanhando a Copa do Mundo ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, e de Duda Siebert.