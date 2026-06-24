Lauana Prado cancelou show antes do parto do primeiro filho Reprodução/Instagram
Lauana Prado cancela último show antes do nascimento do filho
Aos 8 meses de gravidez, cantora se apresentaria em São Paulo na quinta-feira (25)
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