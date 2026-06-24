Lauana Prado cancelou show antes do parto do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Lauana Prado cancelou show antes do parto do primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 17:20 | Atualizado 24/06/2026 17:29

Rio - Lauana Prado, 37 anos, anunciou o cancelamento da última apresentação que faria antes do nascimento do primeiro filho. Em nota divulgada nas redes sociais, nesta quarta-feira (24), a cantora afirmou que a decisão foi tomada com responsabilidade por estar no oitavo mês de gestação.

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"Por orientação médica, o show da cantora Lauana Prado que aconteceria no dia 25 de junho, em Santa Fé do Sul (SP), não será realizado. Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade", informou.

A artista enviou uma mensagem aos seguidores antes de voltar às atenções ao herdeiro. "Lauana agradece o carinho, a compreensão e todo o amor que tem recebido dos fãs. Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês".

Em janeiro, Lauana Prado anunciou que está esperando o primeiro filho. Ela engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro) após quatro anos de tratamentos de fertilidade. A cantora será mãe de um menino, que se chamará Dom.