Lionel Messi completa 39 anos e ganha homenagem romântica de Antonela RoccuzzoReprodução / Instagram
"Feliz aniversário, amor da minha vida. Seja muito feliz hoje e sempre. Nós já temos tudo o que precisamos porque temos você. Te amo infinito”, escreveu Antonela.
Juntos há mais de 17 anos, Messi e Antonela são pais de Thiago, Mateo e Ciro Messi. O casal costuma compartilhar momentos em família com o público nas redes sociais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.