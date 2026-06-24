Lionel Messi completa 39 anos e ganha homenagem romântica de Antonela RoccuzzoReprodução / Instagram

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Rio - Lionel Messi celebrou 39 anos nesta quarta-feira (24) e ganhou uma homenagem especial da mulher, Antonela Roccuzzo, nas redes sociais. A influenciadora publicou uma mensagem em tom romântico acompanhada de um álbum de fotos que reúne registros atuais e antigos ao lado do jogador.
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Lionel Messi completa 39 anos e ganha homenagem romântica de Antonela Roccuzzo - Reprodução / Instagram
Lionel Messi completa 39 anos e ganha homenagem romântica de Antonela Roccuzzo - Reprodução / Instagram
Lionel Messi completa 39 anos e ganha homenagem romântica de Antonela Roccuzzo - Reprodução / Instagram


"Feliz aniversário, amor da minha vida. Seja muito feliz hoje e sempre. Nós já temos tudo o que precisamos porque temos você. Te amo infinito”, escreveu Antonela.

Juntos há mais de 17 anos, Messi e Antonela são pais de Thiago, Mateo e Ciro Messi. O casal costuma compartilhar momentos em família com o público nas redes sociais.