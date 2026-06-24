Diogo Venturieri fala sobre acidente durante relação sexual Reprodução/Instagram
Ex-Malhação Diogo Venturieri revela ter sofrido acidente com piercing durante sexo
Ator explicou que levou um susto com o ferimento, causado pelo acessório na região do nariz
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