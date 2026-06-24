Diogo Venturieri fala sobre acidente durante relação sexual - Reprodução/Instagram

Diogo Venturieri fala sobre acidente durante relação sexual Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 11:51

Rio – O ator Diogo Venturieri, conhecido pelo seu papel em “Malhação”, de 43 anos, relatou um acidente com piercing no nariz durante relação sexual. O acessório teria ficado preso, sem que percebesse, e causado um ferimento que gerou sangramento.

Ele explicou que, em um primeiro momento, nem ele e nem sua mulher, a terapeuta sexual, Didy Reis, de 26 anos, entenderam o que estava acontecendo diante do caso. “Quando estávamos em um momento de preliminares, percebi uma quantidade absurda de sangue no meu rosto e fiquei em pânico. Na verdade, nós dois ficamos. Foi tudo muito rápido e, naquele momento, não fazíamos ideia do que tinha acontecido”, contou em entrevista à Quem.

Venturieri falou que eles interromperam de imediato a relação para tentarem entender a origem do sangramento. “Na hora a gente parou tudo porque não fazia ideia do que tinha acontecido. Como havia bastante sangue, a primeira reação foi tentar limpar e ver de onde estava saindo. Foi só depois que percebi que o piercing tinha ficado preso e acabado machucando a região do nariz. Coloquei gelo para conter o sangramento e esperei um pouco até a situação se normalizar”.

Diogo, ainda, afirmou que nunca havia imaginado que pudesse sofrer um acidente devido ao piercing, e que, apesar de ter causado uma situação desesperadora em um primeiro momento, hoje, ele consegue ver o caso com humor. “Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Uso esse piercing há muito tempo e jamais tinha passado por algo parecido. Foi uma situação completamente inesperada e que acabou rendendo um susto enorme. Depois que tudo se acalmou, conseguimos até rir da situação, mas na hora foi desesperador”.