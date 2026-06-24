Alex Escobar - Reprodução/Instagram

Alex EscobarReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 07:06

Rio - Alex Escobar voltou a se manifestar, nesta terça-feira (23) sobre o mal-estar que sofreu durante o "Encontro com Patrícia Poeta". O apresentador reagiu ao comentário de um usuário do X, antigo Twitter, que apontou uma possível falta de alguém para substituí-lo durante a transmissão ao vivo, e negou uma falha da TV Globo. Ele, então, deu detalhes dos bastidores do episódio.

"Sem querer ser chato, mas já sendo... Essa parada do Escobar hoje aí era outra que, em outros tempos, teria alguém para substituir, alguém pra dizer 'não entra ao vivo agora não, toma uma água'... Mais uma para lista", disse o internauta.

Alex, então, comentou: "Comecei a sentir que deu ruim menos de um minuto antes de entrar no ar. Desliguei o microfone, fiquei tentando melhorar e fui chamado. Somente eu poderia ter evitado, mas não tive tempo pra tomar a decisão. Essa é a verdade".

Philipe, comecei a sentir que deu ruim menos de um minuto antes de entrar no ar. Desliguei o microfone, fiquei tentando melhorar e fui chamado. Somente eu poderia ter evitado, mas não tive tempo pra tomar a decisão. Essa é a verdade. — Alex Escobar (@AlexEscobar_) June 23, 2026

"Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras", relatou Alex. "O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do América, fazer um cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito", acrescentou.