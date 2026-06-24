Viviane Araujo e Aline Maia - Reprodução do Instagram

Viviane Araujo e Aline MaiaReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2026 06:39

Rio - Viviane Araujo e a coreógrafa Aline Maia compartilharam nas redes sociais, nesta terça-feira (23), um vídeo arrasando no samba ao som de "Coração em Desalinho", música de Zeca Pagodinho. Nas imagens, as duas mostram todo o gingado em um bar do Rio e esbanjam boa forma.

"Boteco, samba e futebol! Entrando no clima do jogo de amanhã no melhor jeito carioca, né, Viviane Araujo? É do Brasil", escreveu a dançarina, se referindo ao jogo da Seleção contra a Escócia, nesta quarta (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O vídeo já foi visto por mais de dois milhões de pessoas.







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A performance delas foi elogiada por famosos e fãs. "Arrasaram demais!", afirmou Giullia Buscaccio. "Muito satisfatório vê-las arrasando!", comentou Astrid Fontenelle. "Acima dela só a coroa mesmo! Te amo, minha rainha, Viviane", publicou o perfil do Salgueiro. "Maravilhosas demais! Divas, lindas", disse um internauta. "Perfeitas", opinou outro. "Vocês acabaram de quebrar a internet", disparou uma terceira pessoa.