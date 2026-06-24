Mãe de Oruam se reencontra com Fernanda Valença - Reprodução do Instagram

Mãe de Oruam se reencontra com Fernanda Valença Reprodução do Instagram

Publicado 24/06/2026 10:33

Rio - Mãe de Oruam, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno reencontrou a noiva do cantor, Fernanda Valença, depois de ter o habeas corpus concedido pela Justiça. As duas aproveitaram um dia de surfe juntas e mataram a saudade. Registros do momento foram compartilhados no Instagram, nesta terça-feira (23).

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"Que saudade eu senti de ter esse tempo com você, garota. Te amo muito", escreveu Márcia, que é mulher de Marcinho VP, preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão, na legenda. Já Fernanda publicou um vídeo abraçando a sogra e comentou: "Amor da minha vida, ai que saudade. Minha loira branca", afirmou.

Na mesma rede social, Márcia falou sobre o tempo que ficou afastada da internet. "Eu não estava bem e precisava viver um tempo de silêncio, de reflexão e de cuidado comigo mesma. Foi um período em que tive apenas a minha própria companhia. A internet é algo muito bom, nos conecta com muitas pessoas, mas ela não substitui a vida real, o abraço, o cuidado e os sentimentos que só Deus e as pessoas que nos amam podem oferecer. Esse tempo foi muito necessário para mim. Hoje me sinto melhor e consigo voltar aqui para compartilhar um pouco do que tenho vivido", disse ela, em um vídeo.



"Quero agradecer a cada pessoa que, mesmo sem saber de todos os detalhes, escolheu orar por mim, pela minha casa e pela minha família. Em meio aos momentos mais difíceis da minha vida, eu tinha a certeza de que existiam pessoas intercedendo por nós. E isso fez toda a diferença. A guerra ainda não terminou. Ainda estamos enfrentando dias difíceis e vencendo uma batalha de cada vez. Mas também posso dizer que tenho vivido milagres. Tenho visto a mão de Deus nos sustentando quando as forças pareciam faltar... Obrigada por não desistirem de nós. Seguimos confiando que Deus continua cuidando de tudo", completou.

Prisão revogada

Márcia deverá usar tornozeleira eletrônica, comparecer periodicamente em local estabelecido pela Justiça, além de ficar recolhida em casa no período noturno. Ela não poderá frequentar comunidades controladas pelo Comando Vermelho e o presídio onde Marcinho VP está preso.

Também fica proibida de deixar a comarca sem autorização judicial. A também determinou a suspensão de atividades econômicas e financeiras eventualmente exercidas por ela em empresas mencionadas na investigação e manteve os outros mandados de prisão, entre eles o de Oruam, que segue foragido.