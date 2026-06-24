João Inácio Jr. está internado - Reprodução do Instagram

João Inácio Jr. está internadoReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2026 09:36

Rio - Criador da trend "Será que?" nas redes sociais, João Inácio Jr. está internado. O apresentador deu entrada na unidade de saúde às pressas, na última sexta-feira (19), e foi diagnosticado com uma mastoidite bilateral, uma infecção bacteriana grave que atingiu os ossos localizados atrás das orelhas. A complicação ocorreu depois dele realizar uma lavagem nasal incorreta.

"Fui internado às pressas. Vim para o hospital com uma dor de cabeça terrorista, uma dor de cabeça gigante, insuportável. Aqui foi descoberto um problema que não é simples, é um problema sério, de tratamento complicado. Só pode ser feito no hospital, com remédios muito fortes", afirmou o apresentador, em vídeo enviado ao "Diário do Nordeste".

João disse, após realizar tomografias e ressonâncias magnéticas, os médicos identificaram uma inflamação "gigante" nos ossos de sua cabeça. "Uma infecção bacteriana grave e isso é muito perigoso, porque essa inflamação pode passar para o cérebro, pode virar meningite e pode matar", relatou o apresentador, que chegou a ficar "praticamente surdo". Ele ainda disse que ganhou 7kg devido aos medicamentos usados em seu tratamento.

Ainda à publicação, o comunicador contou que o problema surgiu após ele realizar uma lavagem nasal incorreta. "Peguei uma gripe que virou uma sinusite... Esses tubos, que são garrafinhas de lavagem nasal, a gente coloca com soro e alguns medicamentos, e aperta. Eles entram por uma narina e saem pela outra. O que aconteceu foi que eu apertei com força demais. Só isso. O apertar com força demais fez com que o soro entrasse dentro dos meus ouvidos e viesse e caísse dentro dos ossos mastóides".

Por fim, João destacou que em alguns casos é necessário realizar uma cirurgia e informou que não sabe quando receberá alta. "Não sei quando vou sair do hospital, mas com certeza sairei bem... A fé é a mesma, a esperança é a mesma, a certeza é a mesma, que quando Deus quer, tudo se resolve", declarou ele, que foi âncora de telejornais da TV Verdes Mares (afiliada da Rede Globo) e tem 50 anos de carreira.