João Inácio Jr. está internadoReprodução do Instagram
Apresentador é internado às pressas com infecção grave após lavagem nasal incorreta
Ele, que é criador da trend 'Será que?', ainda não tem previsão de alta
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Andressa Urach anuncia fim do casamento com Flávio Giglioli
Cantora afirmou que a separação é definitiva e citou conflitos e desconfianças no relacionamento