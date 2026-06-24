Danielle Winits voltou à Globo através de novela vertical - Reprodução / Instagram

Danielle Winits voltou à Globo através de novela verticalReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 09:54

Rio - Após dois anos afastada das novelas da TV Globo, Danielle Winits, de 52 anos, usou as redes sociais para celebrar a participação na novela vertical "Eu Não Era Louca, Era Casada", do Globoplay, um thriller dramático marcado por reviravoltas e uma carga de suspense psicológico.

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Em publicação no Instagram, Danielle revelou que já havia sido convidada para integrar as primeiras produções do formato, mas compromissos profissionais impediram sua participação. Na época, ela conciliava apresentações de um monólogo e as filmagens de um longa-metragem.



A atriz contou que, mesmo sem conseguir aceitar os convites anteriores, demonstrou interesse em participar do projeto, que considera inovador para a dramaturgia brasileira. "Para minha alegria finalmente deu certo, e orgulho e gratidão definem fazer parte do universo dos microdramas em mais uma novela vertical do Globoplay e dirigida pelo incrível mestre Adriano Melo".

Ela, então, celebrou seu retorno à emissora. "Voltar pra firma é sempre emoção ativada no coração! Trabalho cercado e capitaneado por profissionais maravilhosos, além dos afetos de toda uma vida de TV Globo. Fui, e continuo sendo mais que feliz por aqui!".



Nas imagens divulgadas, Danielle aparece caracterizada durante as gravações e mostrou monitores de cena nos bastidores dos Estúdios Globo. Ela, entretanto, preferiu manter o mistério sobre sua personagem.

O último trabalho de Danielle em novelas foi em "Família É Tudo" (2024). Na trama, ela interpretou Lizandra Chaves.