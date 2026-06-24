Tata Werneck desabafou sobre morte de animal de estimação - Reprodução/Instagram

Tata Werneck desabafou sobre morte de animal de estimação Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 18:45

Rio - Tata Werneck, 42 anos, fez um desabafo, nesta quarta-feira (24), sobre a morte do cachorro de estimação. Defensora da causa animal, a atriz já abrigou em casa mais de 15 cães e gatos resgatados das ruas.

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"Meu cachorro amado partiu. Indo gravar sei lá como, mas ao mesmo tempo agradecendo meu trabalho ao lado de pessoas tão maravilhosas como Tony [Ramos] e Rodrigo Fagundes que estarão comigo hoje", escreveu.

Atualmente, Tata Werneck integra o elenco de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. Ela interpreta Brigitte Brandão, uma tradutora que desenvolve paixão obsessiva e persegue os antigos parceiros.