Atriz compartilhou registros de um safári ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer - Reprodução / Instagram

Atriz compartilhou registros de um safári ao lado do namorado, Luiz Guilherme NiemeyerReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 11:16

Rio - Alice Wegmann, 30 anos, usou as redes sociais para dividir com os seguidores momentos da viagem que fez pela África do Sul ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer. No Instagram, a atriz, que interpretou Solange Duprat no remake de "Vale Tudo", mostrou registros de um safári na província de Cabo Oriental e definiu a experiência como uma das mais marcantes de sua vida.

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Ao compartilhar imagens de leões, elefantes e das paisagens da região, Alice agradeceu pela experiência e demonstrou emoção ao encerrar a viagem. Luiz Guilherme também publicou fotos do passeio e celebrou o momento. "Um sonho realizado! Obrigado, África", escreveu o empresário.



Nos comentários, o namorado da atriz voltou a se declarar. "Essa viagem é uma das melhores coisas que se pode fazer na vida. É inesquecível. Nós amamos", afirmou. Em outra interação, Alice recebeu uma mensagem carinhosa de Bella Campos, sua colega de elenco em "Vale Tudo". "Te amo, pitu!", escreveu a atriz. Alice respondeu ao carinho nos comentários.



O relacionamento entre Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer tornou-se público em 2025. Os dois se conhecem desde a época da faculdade de Comunicação Social e compartilham amigos em comum. Desde então, costumam dividir momentos da rotina e das viagens nas redes sociais.

