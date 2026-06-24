Simony - Reprodução / Instagram

SimonyReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 11:56 | Atualizado 24/06/2026 11:59

Rio - A cantora Simony revelou que precisou vender um terreno para custear o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022. Sem plano de saúde na época, a artista contou que arcou com as despesas médicas de forma particular e desembolsou cerca de R$ 500 mil durante o processo.



Em entrevista à Band, Simony explicou que o valor poderia ter sido ainda maior. Segundo ela, o médico responsável pelo tratamento não cobrou honorários e o hospital concedeu um desconto de 50% nos custos.



"É muito caro se tratar um câncer. Isso porque o meu médico não cobrou os honorários dele. Ele não quis cobrar, realmente quis me ajudar. O hospital cobrou 50% e eu gastei R$ 500 mil. Se fosse cobrado tudo o que realmente deveria ser cobrado, o valor ia ser mais de R$ 1 milhão. Hoje, claro, tenho plano de saúde, tudo certinho, mas ainda fiquei dois anos sem poder usar o plano por causa da carência", afirmou.



Para conseguir pagar o tratamento, a cantora decidiu vender um dos bens que possuía. Ela disse que tomaria a mesma atitude novamente caso fosse necessário preservar a própria saúde. "Quando conto essa história, lembro que vendi um terreno. E falei que venderia dois, três, quatro, porque trabalhei para conquistar tudo isso. Se fosse preciso, a gente venderia. As coisas materiais deixam de ter importância. A gente constrói tudo de novo. O importante é eu estar viva, porque, sem estar viva, não adianta nada", declarou.



Durante a conversa, Simony também refletiu sobre as mudanças que enfrentou após o diagnóstico. "Viva cada dia como se fosse o último da sua vida. Não perca as oportunidades. Não deixe de dizer eu te amo para quem você ama. Não deixe de abraçar aquela pessoa que você quer abraçar. Não deixe passar a oportunidade que você tem de falar: 'Nossa, como eu gosto de você, como eu amo você!' Porque o amanhã a gente não tem. O ontem já foi. O que é que a gente tem? O hoje."

"Eu vivo hoje, um dia de cada vez, e espero que você também e que você possa ser muito feliz, que você possa construir os seus sonhos, mas viva o hoje. Aproveite, ore, respire, olha para o céu, para a chuva, agradece o sol, agradece tudo, porque eu sempre agradeci a Deus, no ruim e no bom", concluiu.