Xuxa - Brazil News

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Publicado 24/06/2026 12:32

Rio - Xuxa Meneghel compartilhou detalhes curiosos sobre sua rotina pessoal durante participação no videocast "Quem É Você Nesse Rolê?", comandado por Thais Fersoza. Aos 63 anos, a eterna Rainha dos Baixinhos contou que conserva costumes adquiridos na época em que comandava o "Xou da Xuxa", atração exibida pela Globo entre as décadas de 1980 e 1990.



Durante a conversa, a apresentadora relembrou a intensa rotina de trabalho que enfrentava no auge da carreira. Segundo ela, os horários das gravações influenciaram diretamente seus hábitos atuais. "Não gosto de acordar cedo. Quando eu trabalhava, fazia cinco programas por dia, então eu chegava por volta de meio-dia, uma hora, mais ou menos... Uma e meia, começava a gravar", recordou.



A apresentadora explicou que as atividades costumavam avançar pela madrugada. "Terminava por volta de onze e meia, meia-noite, com criança. Depois eu fazia o sorteio e ia até as duas, três horas da manhã. E eu morava no sítio ou na Casa Rosa, que era sempre muito longe... Então eu sempre chegava quatro horas da manhã. Aí eu ia dormir", contou.



Por causa dessa rotina, Xuxa afirma que nunca conseguiu se adaptar aos horários considerados convencionais. Questionada por Thais sobre a hora em que costuma dormir atualmente, ela respondeu: "Nunca, nunca, mas em nenhuma hipótese antes da meia-noite. Sempre depois da uma da manhã. E acordo sempre depois do meio-dia. Para mim não existe a manhã. Eu sou que nem cachorro, eu como uma vez por dia".



Além da alimentação restrita a uma refeição diária, a apresentadora revelou outra exigência para conseguir descansar. "O ar-condicionado tem que estar bem frio, bem frio, senão não consigo dormir. O meu ar-condicionado sai a 9 graus e chega em cima da minha cama com 12, 13 graus. Senão não dá para mim, não tem como. Meu banho tem que estar muito quente. Olha só como eu sou esquisita", disse.



Um dos momentos mais divertidos da entrevista aconteceu quando Thais mencionou um hábito já conhecido pelos fãs: dormir de olhos abertos. Xuxa confirmou a peculiaridade e relembrou uma situação vivida durante uma viagem de avião.



"Aberto mesmo! Uma vez eu estava dormindo no avião, tirando meu cochilo no avião, e a Pituxita Ana Paula estava aqui na frente. Diz ela que ficou assim: 'Oi, está todo mundo dormindo, só eu e você estamos acordadas, né?'. E eu lá dormindo com meu olhinho aberto. Ela disse que era bem aberto, aberto mesmo", relatou entre risadas.



Ao final, Xuxa ainda revelou outra característica curiosa. "Eu durmo com os braços todos tortos", completou, aos gargalhadas.

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