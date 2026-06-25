Victor Sarro - Reprodução do Instagram

Victor SarroReprodução do Instagram

Publicado 25/06/2026 06:37

Rio - Victor Sarro desabafou, no Instagram, nesta quarta-feira (25), após o velório da avó, e revelou que o túmulo da família foi furtado. O humorista, que comanda o "Comédia SBT", lamentou a situação, listou os itens que foram levados e disse que o "Brasil deu errado".

"Foi lindo, foi uma boa despedida. Mas cara, o Brasil deu errado. Esquece. Quem puder, sai daqui. Roubaram o túmulo da minha família. Não tem mais. Não tem mais o portão do túmulo, não tem mais as placas com as fotos dos meus avós, não tem mais os vasos… Roubaram tudo", afirmou.

"Que país é esse, cara, que as pessoas roubam um cemitério? Um cemitério. A pessoa entrou no lugar de maior respeito e roubou um cemitério. Que loucura", acrescentou.







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Nos comentários, Victor voltou a se manifestar sobre o caso. "'Ah, isso sempre aconteceu'. Poxa, que bom então que estão roubando geral e não só nós! Que loucura, a gente achar que isso é normal". Ele também destacou: "Tem gente que compra, aí está o problema! Como pode alguém comprar uma placa de cemitério, visivelmente roubada!".

O humorista recebeu o apoio de amigos famosos e fãs. "Força aí companheiro… Roubar cemitério é o absurdo mesmo, falta de respeito", disse Sergio Hondjakoff. "Meus pêsames e como sempre disse pra você: O Brasil só tem uma saída : aeroporto de Guarulhos. Fica bem!", comentou Rodrigo Scarpa. "Que horror ter que lidar com isso num momento de tanta dor. Meus sentimentos", afirmou um internauta.

Victor ganhou notoriedade depois de vencer o concurso "O Mais Novo Talento do Humor do Brasil", no programa "Tudo É Possível", da Record. Na televisão, o comediante trabalhou como repórter e redator no "Encontro com Fátima Bernardes", em 2012, e teve passagens em programas como "Esquenta" e "Altas Horas".