Ana Maria Braga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/06/2026 08:29 | Atualizado 29/06/2026 08:31

Rio - Ana Maria Braga, de 77 anos, abriu o jogo sobre a vida pessoal e profissional durante o quadro 'Pode Perguntar', com entrevistas feitas por profissionais dentro do espectro autista, no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (28). Um dos assuntos abordados na conversa foi o etarismo. A apresentadora do "Mais Você" disse que lida bem com a idade e que se acha "linda" e "gostosa".

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"Sou casada com um homem 30 anos mais novo do que eu. Nunca me olhei no espelho e pensei: 'não estou bonita'. Me acho linda, gostosa, uma pessoa legal. As críticas que ouvi na vida – quando me chamavam de Ana Maria Brega – naquela época eu me deixava emprenhar com um pouco de ressentimento e mágoa. Ao longo da vida, eu percebi que a opinião do outro não muda absolutamente nada na minha vida. Vou continuar tendo a idade que tenho, fazendo o que faço... Às vezes eu leio na internet: 'por que essa velha está aí, não aposentou ainda'. Eu vou parar de trabalhar quando eu quiser", afirmou a loira, que vive um relacionamento com Fábio Arruda.



A Ana Maria Braga falou da opinião dos outros e do que pensam por ela e ela é a rainha das manhãs #Domingão pic.twitter.com/3NIR3uEReb — Allan (@limalblue) June 29, 2026

Ela também falou sobre o tabagismo. "Na época, eu tinha 20 e poucos anos, era moda, chique. Comecei a fumar. E foi um dos piores erros da minha vida. O cigarro acaba com o seu organismo, com a sua saúde. Parei faz quase quatro anos, porque eu decidi viver... Não podia continuar sendo burra. Queria ver meus netos crescerem, continuar com o meu casamento, que me traz muita felicidade", confessou.

A Ana Maria Braga falou do processo de parar de fumar #Fantástico pic.twitter.com/s7wT4QJX4i — Allan (@limalblue) June 29, 2026

Em outro momento, Ana Maria, que enfrentou o câncer cinco vezes, deixou um recado para as mulheres que lutam contra a doença. "Quando a gente recebe um diagnóstico desse pela primeira vez é muito impactante. É como se fosse um soco na boca do estômago. Meu médico disse: 'você está entrando agora em uma guerra. Seus soldados são suas células... Estou dando armas para que seus soldados expulsem esses inimigos do seu corpo'. Aprendi a conversar com meu corpo. Obviamente, contando com a ajuda de Nossa Senhora de Fátima, com a minha crença. Eu nunca menti na televisão, fui trabalhar careca. Nunca tive medo da palavra câncer, inimigo a gente encara de frente."

Ana Maria Braga sobre os vários diagnósticos de câncer: "quando a gente recebe um diagnóstico desse é muito impactante. Eu nunca menti na televisão e nunca tive medo de falar a palavra câncer, porque inimigo a gente encara de frente."#Fantástico pic.twitter.com/AuoMPk6ZKe — Tiago Pereira (@Tiagupereira) June 29, 2026

Ao ser questionada sobre gafes na TV, a artista mencionou algumas: "Foram muitas, é só abrir a internet e procurar: 'gafes da Ana Maria', acho que deve ter umas 20 lá. De vez em quando, eu erro o nome das pessoas. A primeira foi logo no começo da Globo. Convidei um chef para fazer uma coisa bem simples, mas a folha começou a mexer. Era uma lagarta de vegetais que estava lá. Aquilo lá nunca foi mais esquecido. A câmera deu um zoom e desde então essa lagarta me persegue", lembrou, aos risos.

A Ana Maria Braga falou da maior gafe que aconteceu ao vivo no Mais Você ahahahhaha #Fantásticopic.twitter.com/p0e3W4Uyyt — Allan (@limalblue) June 29, 2026

A longa parceria profissional com Tom Veiga (1973-2020) também foi lembrada. "Eu vinha logo depois dos desenhos animados de manhã, então tinha dificuldade de ganhar audiência. Pensei em como fazer essa passagem (entre um programa e outro) ficar mais interessante... Precisava ser um bicho que fala, e o papagaio fala, né? Eu fiz um rabiscão de como seria esse papagaio. O primeiro loiro era uma coisa meio torta, o olho esgrouvinhado. Precisava de alguém para fazer a voz do papagaio, então tinha um assistente que chamei para fazer. Ele morria de vergonha, ele começou com muita relutância a tentar fazer e virou o Tom Veiga. Foi o meu papagaio por 25 anos quase... Morro de saudade".