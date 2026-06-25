Marina Versos foi escolhida para interpretar Marília Mendonça - Reprodução de vídeo

Marina Versos foi escolhida para interpretar Marília MendonçaReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2026 12:05

Rio - A atriz e cantora Marina Versos será a responsável por interpretar Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo, no filme "Marília", do Prime Video, com previsão de estreia para 2027. A novidade foi anunciada pela plataforma de streaming, nesta quinta-feira (25).







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Nas imagens, é possível ver a artista soltando a voz ao som de "De Quem É a Culpa?". Na postagem, o Prime Video, ainda, informou que as gravações da produção começam em julho.

Além de Marina Versos, a produção conta com Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde e grande elenco.