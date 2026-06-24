Preta Gil será homenageada com série e filme documental - Reprodução do Instagram

Preta Gil será homenageada com série e filme documentalReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2026 11:27

Rio - A cantora Preta Gil, que morreu no passado em decorrência de um câncer no intestino, será homenageada no projeto "Quanto Mais Preta Melhor", que celebra a vida e obra da artista. Ele inclui o filme documental "Preta Gil - Eu Não Ando Só", que será exibido na TV Globo, no dia 20 de julho, e a série "Meu Nome é Preta", no Globoplay, que estreia no mesmo dia.

O filme nasce de um pedido da própria Preta, que ao descobrir um diagnóstico de câncer de intestino, em 2023, decidiu registrar sua própria jornada, utilizando principalmente imagens captadas por celular, muitas feitas por ela mesma. A produção tem depoimentos de amigos mais próximos da artista e familiares.

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Com quatro episódios, a série "Meu Nome é Preta" revisita a história da artista, um ano após sua morte, a partir do olhar daqueles que compartilharam sua vida. A produção conta com depoimentos inéditos de amigos de Preta, como Carolina Dieckmmann, Regina Casé, Duh Marinho, Gominho, Ivete Sangalo e Ana Carolina, e familiares, como Gilberto Gil, Fran, Flora e Bela. Na obra, eles falam sobre as múltiplas facetas da cantora, como carreira, maternidade, papel como empresária e relação com o carnaval.