Margareth Serrão irá participar da segunda temporada de reality show - Reprodução/Instagram

Margareth Serrão irá participar da segunda temporada de reality show Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 13:26

Rio – Margareth Serrão, de 60 anos, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, de 27, vai participar da nova temporada de série documental “Poderosas do Cerrado”. Ela comunicou a novidade por meio das redes sociais.

No stories do Instagram, a empresária compartilhou uma postagem do perfil do canal GNT, que confirma os nomes das novas participantes do programa. Karine Carrijo, Lara Prado, Cati Reis, Day Camargo e Lara Menezes também foram anunciadas para a segunda temporada da série.



A produção irá acompanhar as rotinas de trabalho, lazer e família de mulheres afluentes na região do Centro-Oeste, e tem previsão de estreia para outubro na plataforma do Globoplay e no canal GNT.



A primeira temporada de “Poderosas do Cerrado” foi ao ar em 2025, e seguiu o dia a dia de nomes como Tana e Cristal Lobo, Andréa Motta, Thaily Semensato, Layla Monteiro, e Roseli Tavares.