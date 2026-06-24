Rio – Margareth Serrão, de 60 anos, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, de 27, vai participar da nova temporada de série documental “Poderosas do Cerrado”. Ela comunicou a novidade por meio das redes sociais.
No stories do Instagram, a empresária compartilhou uma postagem do perfil do canal GNT, que confirma os nomes das novas participantes do programa. Karine Carrijo, Lara Prado, Cati Reis, Day Camargo e Lara Menezes também foram anunciadas para a segunda temporada da série.
A produção irá acompanhar as rotinas de trabalho, lazer e família de mulheres afluentes na região do Centro-Oeste, e tem previsão de estreia para outubro na plataforma do Globoplay e no canal GNT.
A primeira temporada de “Poderosas do Cerrado” foi ao ar em 2025, e seguiu o dia a dia de nomes como Tana e Cristal Lobo, Andréa Motta, Thaily Semensato, Layla Monteiro, e Roseli Tavares.
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