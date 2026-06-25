Ana Clara é a apresentadora do ’Estrelas da Casa’ - Estevam Avellar / TV Globo

Ana Clara é a apresentadora do ’Estrelas da Casa’Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 25/06/2026 11:22

Rio - A nova temporada do "Estrelas da Casa", apresentado por Ana Clara, terá a mentoria de dois grandes nomes da música: Belo e Junior. Os artistas se juntarão a Anitta, confirmada como conselheira do reality musical. Diferente das edições anteriores, o programa formará um grupo nesta edição.

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Isso acontecerá por meio de dois estilos musicais: o Pop, que terá a orientação de Junior, e o Pagode com a mentoria de Belo. Os artistas vão treinar os cantores de seu estilo, colocá-los à prova, organizar os grupos e ajudá-los a compor um time forte. Anitta se unirá a eles nos momentos decisivos da disputa.

Vale lembrar que o cantor Luca foi o grande vencedor da primeira temporada do 'Estrela da Casa'. Ele conquistou R$ 1 milhão, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país. Já Thainá Gonçalves levou a melhor na segunda edição também levou para casa um prêmio milionário.